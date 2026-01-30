

KNOT TEA＆FARM KITCHEN／ピーチポークのせいろ蒸し

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回はアツアツの湯気で見た目からおいしそうなグルメ。岡山から、立ち上る湯気がおいしさを予感させる「せいろ蒸し」を紹介します。

倉敷市の紅茶専門店、「KNOT TEA＆FARM KITCHEN」はこだわりのランチが楽しめる人気のカフェです。

今の時期のお薦めが、岡山県産ブランドの「ピーチポーク」と旬の野菜が味わえる「せいろ蒸し」（1650円）です。

セットには十六穀米のご飯と紅茶プリンが付いています。

（KNOT TEA＆FARM KITCHEN／三宅真優 店長）

「ヘルシーながらも、しっかりと満足感のある食事が楽しんでいただけるところかなと思います。（せいろ蒸しは）心も温かくなる感じで、冬になると食べたい一品になってきます」

野菜のせいろには有機栽培にこだわる「おかやまオーガニック」が生産した旬の野菜など10種類が入ります。

（KNOT TEA＆FARM KITCHEN／三宅真優 店長）

「蒸して提供することで、より野菜の甘味を引き出しておいしくお召し上がりいただけるようになっています」

また、ピーチポークは1分ほどゆでています。その理由が……。

（KNOT TEA＆FARM KITCHEN／三宅真優 店長）

「蒸さずにゆでることでやわらかく仕上げ、また、余分な脂も落とすことでヘルシーに仕上げています」

オリジナルのタレは5種類あります。色鮮やかでふっくら蒸しあがった野菜はサンショウ塩で。

また、やわらかくてジューシーなピーチポークはみそポン酢がおすすめです。

ちなみに「せいろ蒸し」は、鶏肉バージョン（1650円）も選ぶことができます。

そして、食後にお薦めが、新メニューの「紅茶のパフェ」（1078円）です。

（KNOT TEA＆FARM KITCHEN／三宅真優 店長）

「甘さが控えめなので、食事の後でもさっぱりとお召し上がりいただけて、紅茶好きの方にぜひ食べてほしい一品となっております」

アイスクリームなどにスリランカの最高級ブランド、「ムレスナティー」を使用。すっきりとした紅茶の味わいが口いっぱいに広がります。

肉も野菜もたっぷり。寒い時期におすすめのあったか料理です。