¡¡±Ñ¹ñ¤Î¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë18À¤µª¤ÎÅ¡Âð¥À¥ó¥Õ¥êー¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡ÖÍ©Îî¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2007Ç¯¡¢Åö»þ¹ÄÂÀ»Ò¤À¤Ã¤¿¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¤Î»Ø´ø¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½¤Éü¹©»ö¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Í©Îî¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¡¡±ÑITV¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÖThe Real Camilla¡×¤Ç¡¢²¦ÈÞ¤ÏÅö»þ¤ÎÅ¡Âð¤ò¡Ö¹Ó¤ì²Ì¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¦ÈÞ¤Ï¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ©Îî¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¡ÂðÆâ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¦ÈÞ¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¥Ûー¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì°Ê¾åÀè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤·È±¤¬µÕÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡Ø¤â¤¦¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¦ÈÞ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å¡Âð¤ò²¿¤«¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¤Éü¹©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¤Éü¸å¤ËºÆË¬¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ë´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÁ´ÂÎ¤¬¤Þ¤¿Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
