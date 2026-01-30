圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

パーク内のタワーシティにある洋食店「とっとっと」にて、期間限定デザート「カスタード プディング」が提供されています。

ハウステンボス／とっとっと「カスタード プディング」

価格：700円(税込)

提供期間：2026年01月13日 〜 2026年02月26日

提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「とっとっと」

「カスタード プディング」が提供される「とっとっと」

ハウステンボス／タワーシティにある、どこか懐かしい味わいのメニューが並ぶ洋食店です。

長崎生まれのトルコライスやハッシュドビーフのドリアなどを楽しめます。

そんな「とっとっと」で提供されている期間限定の「カスタード プディング」

マスカルポーネを使用したさっぱりとした特製クリームと、ミックスベリーを盛りつけた限定の一品です。

プリンの上には、たっぷりのマスカルポーネクリームと、

ブルーベリーやいちごなどのミックスベリーと、爽やかなミントの葉がトッピングされています。

お皿にはカラメルソースと赤いベリーソースで装飾が施され、見た目も華やかです。

なめらかなカスタードプリンと、さっぱりとしたクリーム、ベリーの甘酸っぱさが絶妙にマッチしたデザートです。

さっぱりとしたマスカルポーネクリームと甘酸っぱいベリーが楽しめる、期間限定の特別なデザート。

ハウステンボスでの食事の締めくくりや、カフェタイムにぴったりです。

ハウステンボス／とっとっと「カスタード プディング」の紹介でした。

