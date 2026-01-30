マスカルポーネクリームたっぷり！ハウステンボス／とっとっと「カスタード プディング」
圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。
パーク内のタワーシティにある洋食店「とっとっと」にて、期間限定デザート「カスタード プディング」が提供されています。
ハウステンボス／とっとっと「カスタード プディング」
価格：700円(税込)
提供期間：2026年01月13日 〜 2026年02月26日
提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「とっとっと」
「カスタード プディング」が提供される「とっとっと」
ハウステンボス／タワーシティにある、どこか懐かしい味わいのメニューが並ぶ洋食店です。
長崎生まれのトルコライスやハッシュドビーフのドリアなどを楽しめます。
そんな「とっとっと」で提供されている期間限定の「カスタード プディング」
マスカルポーネを使用したさっぱりとした特製クリームと、ミックスベリーを盛りつけた限定の一品です。
プリンの上には、たっぷりのマスカルポーネクリームと、
ブルーベリーやいちごなどのミックスベリーと、爽やかなミントの葉がトッピングされています。
お皿にはカラメルソースと赤いベリーソースで装飾が施され、見た目も華やかです。
なめらかなカスタードプリンと、さっぱりとしたクリーム、ベリーの甘酸っぱさが絶妙にマッチしたデザートです。
さっぱりとしたマスカルポーネクリームと甘酸っぱいベリーが楽しめる、期間限定の特別なデザート。
ハウステンボスでの食事の締めくくりや、カフェタイムにぴったりです。
ハウステンボス／とっとっと「カスタード プディング」の紹介でした。
