1月22日に発効した「AI基本法（人工知能発展と信頼基盤構築などに関する基本法）」に対する海外メディアの反応を見ると、「EU AI Act」の核心義務が本格的に適用される前に韓国が迅速にAI規制と振興を共に扱った法律を発効したという肯定的な評価が目立つ。一方、スタートアップの革新の萎縮が懸念され、基本法にAIシステムのエネルギー消費と効率、電力網系統連係、データセンター冷却水などを含めず、今後の法的・制度的連係が課題という指摘もある。

いつのまにかAI競争は演算（半導体・データ・アルゴリズム・GPU）と人材競争を経て、電力インフラのボトルネックに直面している。グローバルビッグテックのCEOはこれまで「AIを安定的に運営する電力と電力網、エネルギーミックス、無炭素電源が確保されなければ、AI経済の拡張と商用化、国家戦略も成り立たない」と警告してきた。AIモデルの学習と推論、冷却システムとAIサービスに必要な電力は実際、莫大な規模だ。このためグーグル（アルファベット）・メタ・アップル・アマゾン（AWS）・マイクロソフトは電力消費者から抜け出し、電力の購買者・開発者・システムプレーヤーに変身している。データセンターの電力需要急増、電力確保の不確実性、電力系統連係の遅延とボトルネックに対応しなければいけないからだ。実際、大型変圧器不足事態でデータセンターの電力確保と系統接続が数年遅れる事例も増えている。

データセンターは365日、昼夜を問わず24時間、停電・変動・遅延のない高品質電力が供給されなければいけない。AI競争が激化し、ビッグテックはRE100（再生可能エネルギー100％）基準の代わりに24／7CFE（24時間／一週間Carbon Free Energy）に転換し始めた。RE100は間欠性により時間帯不足分を伝統エネルギーで埋めなければいけないからだ。グーグルはすでに2030年の24／7 CFE使用目標を宣言し、国際機関（国連24／7CFE Compact）が関連技術と認証、運営基準を開発していて国際標準になるという見方が出ている。

現在としてはRE100が企業指標で事実上グローバル標準だ。10年余りで太陽光は世界電力の7％（2024年）となり、均等化発電原価（LCOE）も90％急落した。中国が規模の経済、資本投入、産業政策、金融コスト下落などの攻勢で超低価格サプライチェーンを構築し、世界太陽光バリューチェーン（ポリシリコン−インゴット（Ingot）−ウェハー−セル−モジュール）の80〜95％を掌握した結果だ（2023 IEA）。韓国市場でも2020年代半ばに中国産の比率が90％前後に増えたという分析だ。

太陽光のLCOE価格自体は安い。しかし実際には間欠性を補完するファーム電源（Firm Power）、出力変動性補完、送電網構築、周波数制御、エネルギー貯蔵システム（ESS）に莫大な費用がかかり、はるかに高くなる。エネルギーミックスで再生可能エネルギーの比率が高まるほど、周波数維持と電圧安定、系統保護・制御体系、送電網と配電網のボトルネックを技術的・制度的に解決する負担が大きくなる（IEA）。発電施設の「実際発電量」と「設備容量」は全く別の概念だ。実際の発電量を「設備容量×時間」で割った値が発電設備利用率（Capacity Factor）だが、太陽光は13〜17％、原発は75〜85％と大きな差が出る。