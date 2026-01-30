ポーチにすっきり収まるスリム設計＆滑りにくい素材で、メイク直しも快適に「心に愛を、くらしに夢を。」を掲げる、生活に彩りを添える家庭用品メーカー「スケーター」

スケーターから、サンリオの人気キャラクターたちを立体的にデザインした「ダイカットシリコンミラー」が発売されています☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」ダイカットシリコンミラー

価格：各990円(税込)

販売店舗：全国の生活雑貨店、ファンシーショップ、スケーター公式オンラインショップ

スケーターから「サンリオキャラクターズ」が勢揃いした、マットなシリコーン素材と鮮やかな発色が特徴の「ダイカットシリコンミラー」が登場。

外出時の身だしなみチェックに欠かせないハンドミラーの「ポーチの中で割れないか心配」「ツルツル滑って落としそう」といったお悩みを解決するため、クッション性のあるシリコーンカバーが採用されています。

ぷっくりとした3D加工でキャラクターの愛らしさを表現した、推し活グッズや、ちょっとしたお礼などの「プチギフト」としても選びやすいグッズです。

世代を超えて愛される「サンリオキャラクターズ」から、人気の8キャラクターがラインナップされています☆

ダイカットシリコンミラー ハローキティ

サイズ：約88×100×10mm

明るくてやさしい女のコ「ハローキティ」デザインのダイカットシリコンミラー。

リボンの立体感などディテールにもこだわりが光ります。

ダイカットシリコンミラー マイメロディ

サイズ：約100×90×10mm

すなおで明るい、弟思いの女のコ「マイメロディ」

ピンクの頭巾に合わせた、ライトブルーのリボンもポイントです。

ダイカットシリコンミラー クロミ

サイズ：約100×108×10mm

自称「マイメロディ」のライバルである「クロミ」

チャームポイントである黒いずきんとピンクのどくろもしっかり再現されています。

ダイカットシリコンミラー シナモロール

サイズ：約57×155×10mm

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ「シナモロール」

ほんのりピンク色に染まったほっぺもチャーミングです☆

ダイカットシリコンミラー ポムポムプリン

サイズ：約75×130×10mm

ゴールデンレトリバーの男のコ「ポムポムプリン」もラインナップ。

トレードマークであるこげ茶色のベレー帽がお似合いです。

ダイカットシリコンミラー ポチャッコ

サイズ：約85×96×10mm

より道とお散歩が大好きなイヌの男の「ポチャッコ」

優しいペールトーンのカラーリングで、大人の女性も持ちやすいデザインです。

ダイカットシリコンミラー ハンギョドン

サイズ：約94×108×10mm

人を笑わせることが得意な、中国生まれの半魚人「ハンギョドン」

くりくりとした大きな目とぽってりとした口元がインパクト大！

ダイカットシリコンミラー けろけろけろっぴ

サイズ：約84×90×10mm

歌が上手なカエルの男のコ「けろけろけろっぴ」

鮮やかなグリーンが目を引き、バッグの中でもすぐに見つかります。

ポイント1）衝撃を吸収し、滑りにくい「シリコーン素材」

裏面はクリアなガラスミラー。

シリコーンの縁がわずかに出ているため、鏡面を下にして置いても傷がつきにくい安心設計です。

鏡の周囲を弾力のあるシリコーンゴムでカバー。

バッグの中での衝撃を和らげ、カチカチという接触音も防ぎます。

また、手に吸い付くようなマットな質感により、メイク中も滑りにくくしっかりとホールドできます。

ポイント2）存在感抜群の「3Dダイカットデザイン」

プリントでは表現できない、シリコーン成形ならではの立体感（3D）が魅力。

キャラクターの表情や輪郭がぷっくりと浮き出ており、視覚だけでなく触り心地でも癒やしが提供されます。

斜めから見ると際立つ立体感。

汚れが目立ちにくいマット加工が施されています。

ポイント3）持ち運びに便利なスリムサイズ

顔全体を映すのに十分な鏡面サイズ（ガラス部分）を確保しながら、ミニバッグやポーチの隙間にスッと収まる薄型設計。

大きなお耳が特徴的な「シナモロール」も、スリムな形状で持ち運びに便利です。

ぷっくりとした3D加工で「サンリオキャラクターズ」の愛らしさが表現された、持ち運びに便利なファッション雑貨。

スケーターの「サンリオキャラクターズ」デザイン「ダイカットシリコンミラー」は、全国の生活雑貨店、ファンシーショップ、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664478

