ちゃんみなが、自身6作目となるフルアルバム『LEGEND』の制作を発表し、今春のリリースを予告した。また、同作より第1弾先行配信楽曲として「FLIP FLAP」を2月4日にリリースする。

本情報は、SHIBUYA109 渋谷店のシリンダー看板にてゲリラ予告されたもの。告知ビジュアルでは、白塗りに黒のリップを塗ったちゃんみなの表情が描かれている。

2017年のメジャーデビューアルバム『未成年』から数えて65作目となる本作は、ちゃんみな自身のこれまでの歩みを音楽に色濃く反映したものとして制作が進行中だ。

先行配信される「FLIP FLAP」は、1月27日より放映中のネットワークサービスブランド『NURO』のCMタイアップソング。アタックの効いたビートにのせて皮肉の効いたリリックが縦横無尽なフロウに載せて展開される一曲で、“手のひら返し”がテーマの根幹となっている。

配信ジャケットでは、歌詞中にも登場するパンケーキを“ひっくり返る”ものの代名詞的なモチーフとして採用している。

（文＝リアルサウンド編集部）