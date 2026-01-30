山形労働局は30日、県内における令和7年「外国人雇用状況」の届出状況（10月末現在）を取りまとめ公表した。外国人労働者数は前年同期比9.3％増の7283人となり、平成19年の届出義務化以降で過去最多となった。

■雇用事業所数も増加

山形労働局によると、外国人を雇用している県内の事業所数は1361か所で、前年同期比6.4％（82か所）増加し、こちらも過去最多となった。県内企業における外国人材の活用が着実に広がっている実態が浮き彫りとなった。

■国籍別ではベトナムがトップに

国籍別ではベトナムが2593人と最も多く、全体の35.6％を占めた 。次いで中国が964人（13.2％）、フィリピンが800人（11.0％）、インドネシアが765人（10.5％）と続き、これら4か国で全体の約7割を占めている。

在留資格別では、「技能実習」が3315人（45.5％）で最多。次いで、エンジニアや通訳などが該当する「専門的・技術的分野の在留資格」が1905人（26.2％）、永住者や配偶者などの「身分に基づく在留資格」が1551人（21.3％）となっている。

■多くが製造業に

産業別に見ると、「製造業」に従事する外国人が3654人で全体の50.2％と半数を占めた。製造業の中では、食料品製造業（1179人）や繊維工業（947人）で働く人が目立つ。 そのほか建設業が773人（10.6％）、医療・福祉が546人（7.5％）となっている。