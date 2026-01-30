“くみっきー”舟山久美子、大満足な仕上がりの“手作り夫婦椀”を披露「めっちゃ上手」「夫婦で陶芸いいですね」
2児の母でタレント・実業家の“くみっきー”こと舟山久美子（34）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫と手作りした夫婦椀を披露した。
【写真】「想像以上に素敵で……大満足」舟山久美子が披露した“手作り夫婦椀”
舟山は「先日作った、夫婦お椀が出来上がって我が家に届いたー」と報告。「お料理が映えそうな茶色にしたのですが、想像以上に素敵で……大満足」と、茶色の美しいお椀が2つ並ぶ写真などを公開した。
初めて陶芸に挑戦したという夫については、「相変わらず器用にこなしていました（笑）」とつづり、体験中の様子もアップ。「いつか家族みんなでも、作りたいな」と、子どもたちとの将来の楽しみについても期待を寄せた。
コメント欄には「めっちゃ上手」「素晴らしい仕上がり」「夫婦で陶芸いいですね」などの声が寄せられている。
