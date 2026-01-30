迅速な通報と初期消火で火災を防いだとして、京都市の東山消防署は、東山区の花街・祇園東の芸妓（げいこ）・雛佑（ひなゆう）さんと、いずれも飲食店店長の曽我博康さん（４１）、田中基博さん（６３）の３人に感謝状を贈った。

雛佑さんは昨年１２月２０日深夜、お茶屋の宴会を終えて外に出たところ、焦げたにおいと白い煙に気がついた。火元は近所の飲食店で、店主は帰宅していたため、雛佑さんが１１９番。「白塗りの化粧で目立つ」と考えて現場付近に立ち、消防隊員を誘導した。

雛佑さんらから知らせを受けた近くの曽我さんや田中さんは、施錠されていなかった火元の店に入った。火鉢付近でタオルが燃えており、曽我さんらはボウルに水をくんで消し止めたという。

雛佑さんは「近所の方との連携で火災を防げたのはうれしおす。ためらわずに通報するのは大事だなと思いました」と振り返った。

２８日に祇園東お茶屋組合で贈呈式が行われた。福田真由子署長は「火元は木造で燃えると消すのが大変。とっさの通報や活動に感謝している」と話し、祇園東お茶屋組合の中西三郎取締は「芸妓さんの行動が地域の安全・安心につながった。舞妓さんにも見習ってほしい」と期待していた。