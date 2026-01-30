世界中のトップベーカ―が集い、多彩な課題を通じて技術と創造力を競い合うグローバルサバイバル番組『天下製パン：Bake Your Dream』（全10話）が、2026年2月1日（日）午後11時50分より、ABEMAにて国内独占無料配信される。

『天下製パン：Bake Your Dream』は、食べ物の域を超えひとつのトレンドとなった「K-パン」をテーマに、世界的な製菓・製パンブームを牽引する参加者たちが“最強”の称号を懸けて挑むサバイバル番組。優勝者には賞金1億ウォンに加え、副賞として自動車の贈呈、さらにベーカリー企業からの投資による「個人ブランドのローンチ」と「新商品の発売」が約束されており、豪華優勝特典を賭けて、参加者はバトルに挑む。

本番組には、全国各地から集結したパン職人の名匠から、世界的に名高いパティシエ、斬新なレシピを武器に挑む次世代のベーカーまで、日本人1名を含む総勢72名のパン職人が参加者として登場。

さらに、肩書きを捨て実力のみで競い合う彼らを導くMCには、ドラマからバラエティまで幅広く活躍し、洗練されたイメージとカリスマ性を発揮してきた俳優のイ・ダヒが就任。また、審査員には、世界が認めるグローバル・パティシエのキム・ナレ、「bibigo」や「Olive Young」を成功へ導いた立役者で国内トップクラスのマーケター・ノ・ヒヨン、韓国最年少名匠であり国家代表監督も務めるイ・ソクウォン、創造力と完成度を兼ね備えたシェフ界のスターであるクォン・ソンジュンに加え、芸能界を代表する“パン好き”で、鋭い感性と親しみやすさを併せ持つ韓国の6人組ガールズグループのOH MY GIRL・ミミら業界の重鎮やトレンドセッターが登場する。

72名の参加者は、自身の生き残りを賭け、4人1組となりポップアップ売り場を作る「チームミッション」や、地域色豊かな食材を用いた「K-ローカルパン」の開発、スターシェフとのコラボレーションなど、クリエイティブなミッションにて激突。過酷なバトルを制し、スターの座を勝ち取るのはいったい誰なのか！？

