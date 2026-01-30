親から「250万円」を“結婚祝い”にもらいました。将来のために「NISAで運用したい」と言ったら税金がかかるとのこと…NISAは“非課税”じゃないんですか？ 贈与税の対象になる場合とは

年間110万円までなら贈与税はかからない

親からお金をもらうときに多くの人が気になるのが贈与税です。贈与税には「基礎控除」があり、年間110万円以下の贈与であれば、申告も納税も不要です。

この通常のルールでは、「250万円の結婚祝い」は110万円を超えているため、課税の対象になる可能性があります。ただし、ここで「結婚」というライフイベントならではの特別な非課税制度が存在します。



結婚資金は「最大1000万円まで非課税」になる特例がある

親から多額の資金をもらった場合、資金の用途によっては「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例」が利用できます。この制度は、結婚・子育てのために親や祖父母からもらった資金を、最大1000万円まで非課税にできるというものです。



【対象となる費用】 ・結婚式や披露宴の費用

・新居の家賃や敷金

・妊娠・出産費用

・不妊治療の費用 など



対象範囲は広く、結婚関係の支出は最大300万円まで、子育て費用と合わせると合計で1000万円まで非課税となります。今回のように「結婚祝い」としてもらった250万円も、実際に結婚に関する費用に使う場合は、特例を利用して非課税にできる可能性があります。

なお、この特例を使用するには、資金管理は金融機関を通して専用口座で行う、対象となるのは50歳未満の人といった条件を満たさなければなりません。また、あくまでも「結婚・子育て」に使う場合ですので、単に「もらって、自由に使う」だけでは特例は適用されません。



NISAでも非課税にならないのはなぜ？

「NISAは非課税なのだから、親からもらった250万円をNISAに入れれば税金は関係ないのでは？」と思う人もいるかもしれません。

しかし、ここを混同するとミスにつながります。NISAの非課税は、あくまでも投資で得た利益（値上がり益・分配金）に対するものです。もらった資金そのものに贈与税がかかるかどうかは、NISAとは全く別のルールで判断されます。

つまり、親から「あなたへの資金移動」と、「あなたがNISAで投資」はそれぞれ独立した税務判断になるということです。そのため、NISAで運用するかどうかに関係なく、250万円の贈与という事実があれば贈与税の対象となります。



税金がかからないようにするには？

結婚祝いで税金がかかるのは避けたいところでしょう。そこで、贈与税がかからないケースを2つ解説します。



お祝い金を複数年に分けて贈与してもらう

贈与税は年間110万円まで非課税なので、例えば次のように数年に分けて贈与すれば、トータルで250万円でも贈与税はかかりません。



・1年目：110万円

・2年目：110万円

・3年目：30万円



結婚資金として特例を利用する

すでに解説した通り、結婚・子育て資金の贈与の非課税特例を使えば、結婚関係の支出にあてる場合は非課税にできます。

ただし、この制度は、あくまで結婚や子育てに関連する費用として使うことが前提で、関係のない自由な目的では利用できません。「特例で非課税にして、その後NISAに回す」という使い方はできない点に注意が必要です。



まとめ

親から結婚祝いとして250万円を受け取った場合、NISAの非課税とは関係なく、贈与税のルールが適用される点に注意が必要です。贈与税の負担を避けたい場合は事前に制度を確認し、必要に応じて複数年に分けて贈与を受ける、特例を活用するなど、適切な方法を選ぶと良いでしょう。



