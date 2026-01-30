しなこ、シアーニーハイソックスで美脚際立つ “天使”フォトに「可愛すぎる」「スタイル最高」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】クリエイターのしなこが1月29日、自身のInstagramを更新。沖縄でのショットを披露し、話題となっている。
【写真】29歳カリスマ美女「スタイル最高」透けニーハイソックス履いた“天使”姿
しなこは「てんしなこッテコト…？！？！」とつづり、ピンクの壁に天使の羽が描かれている前でポーズを取った写真を投稿。紫色のトップスに、水玉模様のフリル3段のミニスカート、ピンク色のシアーニーハイソックスとピンク色のルーズソックスを合わせたカラフルな装いで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを見せている。
この投稿に「てんしなこ可愛すぎる」「服似合ってる」「天使がいた」「スタイル最高」「笑顔が可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆しなこ、天使スタイルで美脚披露
◆しなこの投稿に反響
