「バチェラー4」休井美郷、結婚式二次会用の手作りドレス披露「センス抜群ですごい」「こだわり感じる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/30】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が1月29日、自身のInstagramを更新。結婚式の二次会用に作ったこだわりのドレスを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「バチェラー4」出演美女「手作りとは思えない」パールやフリルたっぷりの豪華ドレス
◆休井美郷、結婚式の二次会手作りドレス披露
休井は「二次会は『昭和レトロ』をタイトルにして、BGMもすべて昭和の歌謡曲に」とつづり、ドレス姿の写真を投稿。つばが広くレースやリボンが特徴的な帽子を被り、パールやフリルがついたドレスは「切ったりして手作りです」とこだわりを披露している。
◆休井美郷の投稿に反響
この投稿に「絵画のような美しさ」「手作りとは思えない」「センス抜群ですごい」「素敵すぎる」「昭和歌謡曲が気になる」「こだわり感じる」などと反響が集まっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
