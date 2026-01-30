元NMB48吉田朱里、第1子女児出産発表「新しい自分も発信していきたい」
【モデルプレス＝2026/01/30】元NMB48でモデルの吉田朱里（29）が1月30日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを発表した。
【写真】29歳元NMB、生まれたて第1子との2ショット
吉田は「先日、元気な女の子を出産しました」と報告。「妊娠発表から、出産に至るまでファンの皆様、関係者の皆様にたくさんの励ましのお言葉やサポートをしていただき無事この日を迎えられたことに心から感謝しております」とつづった。
また「慣れないことだらけですが自分らしく家庭とお仕事を両立させながらこれまでと変わらない私も、新しい自分も発信していきたいなと思っております。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えた。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表。2025年9月2日に第1子の妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
◆吉田朱里、第1子出産
◆吉田朱里、2024年に結婚
