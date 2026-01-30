「元気だよ」BoA、SMエンタ退所後初の近況報告！自然体な“笑顔ショット”にファン胸熱

歌手BoAが、長年所属したSMエンターテインメントを退所後、初めて近況を公開した。

1月30日、BoAは自身のインスタグラムを更新し「I'm doing good（元気だよ）」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。

【写真】“時が止まった美貌”BoA、デビュー当時との比較写真

公開された写真の中のBoAは、リラックスしたひとときを過ごしている様子だ。黒のニット帽にレザージャケットを合わせたスタイリッシュな装いで、晴れやかな笑顔を浮かべ、元気に過ごしていることをファンに伝えた。

BoAの近況が公開されたのは、25年にわたり所属したSMエンターテインメントを離れてから初めてのことだ。BoAは先月31日をもって、同社との専属契約を終了した。

（写真＝BoA公式Instagram）

BoAは2000年に13歳でデビューし、今年で活動25周年を迎えた。 SMエンターテインメントは今回の契約終了にあたり、「BoAは25年間、名実ともにSMの誇りであり象徴だった」とコメントし、「韓国大衆音楽界に新たな歴史を刻んだ彼女の特別なデビューから、No.1アーティスト、そしてプロデューサーとして成長した現在まで、すべての瞬間を記憶している。その輝かしい歩みを共にできたことは、心から大きな光栄だった」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年8月25日にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。