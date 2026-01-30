クリーム4倍盛りの『生 チョコパイ』コンビニ限定で発売、史上最大のクリーム量で“背徳感マシマシ”仕立てに【ロッテ】
ロッテは2月3日、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、『生 チョコパイ 4倍盛り』を全国のコンビエンスストア限定で発売する。想定小売価格は税込258円前後。
通常の「チョコパイ」に比べて400%のクリーム量、通常の「生 チョコパイ」に比べて、120%のクリーム量･チョコレート量で、満足感のある仕立て。
【すべての画像はこちら】ストロベリーやガトー･オ･ショコラなど、販売中の「生 チョコパイ」ラインアップ一覧◆『生 チョコパイ 4倍盛り』
発売地区:全国のコンビニエンストア(一部店舗除く)
内容量:1個
消費期限:5日間
価格:想定小売価格258円前後(税込)
「チョコパイ」史上最大のクリーム量を誇る、“背徳感マシマシ”の「生 チョコパイ」。通常の「生 チョコパイ」に比べて、クリーム量･チョコレート量を20%アップしている。本格的な味わいながら、スプーンやフォークを使わず、手軽に食べられる仕立て。〈コンビニでのテスト販売では好評の声〉
全国発売前に、一部エリアのコンビニエンスストアでテスト販売を実施。好調な販売結果を得られたという。
SNSでは「クリームがたっぷりで満足した」「どこに売っているの?」などの声があがり、購入者への調査では、96%が「美味しい」と、92%が「また購入したい」と回答した。
生 チョコパイ クリーム4倍盛り テスト販売後の購入者調査〈「生 チョコパイ」のラインアップ一覧〉
ロッテのロングセラーブランド「チョコパイ」をチルド品質に仕立てた「生 チョコパイ」。2021年11月に関東甲信越でのエリア発売後、展開エリアを拡大し、ロッテチョコパイが発売40周年を迎えた2023年に全国販売を開始した。
現在販売中のラインアップは以下の通り。いずれも全国のスーパーマーケット･ドラッグストア限定で取り扱う。
◆『生 チョコパイ』
◆『生 チョコパイ ストロベリー』
◆『生 チョコパイ ガトー･オ･ショコラ』
