クリーム4倍盛りの『生 チョコパイ』コンビニ限定で発売、史上最大のクリーム量で“背徳感マシマシ”仕立てに【ロッテ】

ロッテは2月3日、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、『生 チョコパイ 4倍盛り』を全国のコンビエンスストア限定で発売する。想定小売価格は税込258円前後。

通常の「チョコパイ」に比べて400%のクリーム量、通常の「生 チョコパイ」に比べて、120%のクリーム量･チョコレート量で、満足感のある仕立て。

【すべての画像はこちら】ストロベリーやガトー･オ･ショコラなど、販売中の「生 チョコパイ」ラインアップ一覧

◆『生 チョコパイ 4倍盛り』

発売地区:全国のコンビニエンストア(一部店舗除く)

内容量:1個

消費期限:5日間

価格:想定小売価格258円前後(税込)

「チョコパイ」史上最大のクリーム量を誇る、“背徳感マシマシ”の「生 チョコパイ」。通常の「生 チョコパイ」に比べて、クリーム量･チョコレート量を20%アップしている。本格的な味わいながら、スプーンやフォークを使わず、手軽に食べられる仕立て。

〈コンビニでのテスト販売では好評の声〉

全国発売前に、一部エリアのコンビニエンスストアでテスト販売を実施。好調な販売結果を得られたという。

SNSでは「クリームがたっぷりで満足した」「どこに売っているの?」などの声があがり、購入者への調査では、96%が「美味しい」と、92%が「また購入したい」と回答した。

生 チョコパイ クリーム4倍盛り テスト販売後の購入者調査

〈「生 チョコパイ」のラインアップ一覧〉

ロッテのロングセラーブランド「チョコパイ」をチルド品質に仕立てた「生 チョコパイ」。2021年11月に関東甲信越でのエリア発売後、展開エリアを拡大し、ロッテチョコパイが発売40周年を迎えた2023年に全国販売を開始した。

現在販売中のラインアップは以下の通り。いずれも全国のスーパーマーケット･ドラッグストア限定で取り扱う。

◆『生 チョコパイ』

◆『生 チョコパイ ストロベリー』

◆『生 チョコパイ ガトー･オ･ショコラ』

【すべての画像はこちら】ストロベリーやガトー･オ･ショコラなど、販売中の「生 チョコパイ」ラインアップ一覧