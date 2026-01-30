Hey! Say! JUMP¡¢36th¥·¥ó¥°¥ë½é²óÈ×¤ËMV¥½¥íÈÇ¡õ¥À¥ó¥¹ÈÇÄÉ²Ã¼ýÏ¿¡¡¡ÈÆé¥Ñー¥Æ¥£ー¡ÉÆÃÊó±ÇÁü¤â
¡¡Hey! Say! JUMP¤¬2·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë36th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ï¥Ë¥«¥ß¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×1¤Ë¡¢É½Âê¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ÎMV¤Î¥½¥í¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¥À¥ó¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó±ÇÁü¤¬ÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Hey! Say! JUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡È°µ´¬¤ÎË×Æþ´¶¡É¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ëーー¡ØS say¡ÙÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¥ì¥Ý¡Ë
¡¡¥½¥í¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥óMV¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ôÉÃ¤Î¤ß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Çー¥È¥·ー¥ó¤È¥á¥ó¥Ðー¤Î¡È²¦»Ò¤Ê¡É¥«¥Ã¥È¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿7¼ïÎà¤Î±ÇÁü¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥óMV¤Ï¡¢²¦»ÒÍÍ°áÁõ¤Ç¤ÎMV¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ªÆ±¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤â¸½ºß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×2¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ø»ý¤Á´ó¤êÆé¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ù¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤¬ËÜÆü21»þ¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤¹7¿Í¤À¤±¤Î·èµ¯²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£髙ÌÚ¤¬¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¥ï¥¤¥ó¤ò¼«¤é³«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¸«¤É¤³¤íÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¾ðÊó¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¡£AKASAKI¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¶Ê¡ÖÀÖÍç¡¹¡×¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Î²ÎÀ¼¤¬À÷¤ßÅÏ¤ë¥·¥Æ¥£¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÝÆâ¥¢¥ó¥ÊÄó¶¡¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ïー¥È¥Óー¥È¡×¤Ï¡¢¡È¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡É»É·ãÄ¾·â¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âHey! Say! JUMP¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë