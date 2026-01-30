＜病院マナーか？＞「夫婦で小児科にくる親ってなんなの？」とイライラする保護者への反論
毎年秋から冬にかけてはインフルエンザや胃腸炎などが流行することもあります。小さな子どもは幼稚園や保育園で感染することもあり、小児科に受診しているママもいることでしょう。そんななか、ママスタコミュニティには小児科受診に関するこんな投稿がありました。
『小児科に夫婦でくる親をどう思う？ 子どもは軽い風邪なのかなと思う程度で、具合が悪そうでもないし下の子がいるわけでもない。旦那さんはスマホを見ていて子どもの相手もしていない。なんで夫婦できているのだろうと思ってしまう』
夫婦で小児科にくる人は少数派？
『自ら感染しに行っているようなものじゃん。病院は極力行かないようにするのが一番なのに』
『夫婦できてるのは、1か月健診以外で見たことがない』
夫婦で一緒に小児科に子どもを連れて行くというのは、珍しいケースと考えられそう。たとえば子どもの首が座らず、ママも産後の体調が心配になる1か月健診では、夫婦が一緒に行くこともあるでしょう。それ以降になるとママが1人で子どもを連れて行くことになるのかもしれません。
今回の投稿でも「夫婦で小児科にきている人は見たことがない」という意見もありました。また、感染症を持っている子どもも受診することから、小児科にはできるだけ少ない人数で行った方が安心との考えもあります。
夫婦で院内の席を占領されると他の子どもが座れないかも？
『混み合う待合室では、邪魔になることもあるね。どちらかは車で待機してればいいかと』
『座れないほど混んでいる病院なら、スマホで遊んでるだけで席を占領するのはやめてほしいね』
『席を占領されていると気になるよね。夫婦や親と祖父母とか席を占領する割には、子どもが走り回っていたりする』
『奥さんか旦那、どちらか1人で対応できない人なんだろうなって思う』
『メインは小児科だけど大人も受診できる病院でどっちかが診てもらうのかも』
投稿者さんのように「どうして小児科に夫婦でくるの？」と疑問を持ったり、「夫婦で小児科には行かない方がいい」と考えたりするママもいます。その理由としては、混み合う病院内で座る席がなくなるということが挙げられるようです。なかには体調を崩してぐったりしている子どももいるかもしれません。そのような子が椅子に座れないのは辛いですよね。特に冬の時期の小児科は、インフルエンザの予防接種や風邪症状の受診などで常に混み合っていることでしょう。そこに子ども1人に対して親が2人で付き添うのを見ると、「1人で十分では？」と思い、少しでも院内の人数が減ることを願う人がいるのも仕方ないのかもしれません。
また人が増えれば、その分感染が広がるリスクも高くなるでしょう。病院で感染する可能性もありますから、「できれば夫婦どちらかにしてほしい」という本音が漏れてしまうのではないでしょうか。さらに、夫婦で子ども1人につきっきりになっている家族を見ると、「1人で子どもを病院へ連れてこれないの？」と、批判してしまう人もいることがわかります。一方で、大人でも小児科の医師の診察を受けられることもありますから、親も体調不良になっている可能性も否定できません。
人にはいろいろな事情があるから何とも思わない
『別に何とも思わないけれど。理由なんて人それぞれじゃん』
『子どもが発達障害だから、パニックで暴れたときの支援員として旦那を連れて行くことがあるよ。暴れなかったら車で待っている』
『うちは一緒に行っていた。予防接種のときは私では押さえきれないし、発熱の場合は診察後の処方せんや薬局など、子どもも一緒に待たせられないから』
『子どもはそれほど具合は悪くないけれど、見えない持病があり、その経過を旦那もドクターからちゃんと聞きたくて受診時はついてきていた』
夫婦2人で1人の子どもの受診のために小児科にきている人には、それぞれ事情があるようです。実際に発達障害のお子さんを持つママは、小児科に行く際には旦那さんと一緒に行っていることを打ち明けてくれました。お子さんの予防接種の際、ママだけでは子どもの体を押さえたり、待合室で静かに待たせたりするのが難しいこともあるそう。スムーズに小児科受診をしたい、他の人や病院に迷惑をかけないようにしたいという思いが伝わってきますよね。
また投稿者さんは「子どもは軽い風邪」と、重症ではないと思われる子どものケースのことを話していました。しかし見た目ではわからない持病があったり、実は重症だったりするケースもあります。そして受診結果を夫婦で聞きにきている状況とも考えられるでしょう。
投稿者さんは疑問に思うかもしれませんが、人にはいろいろな事情があるものです。「軽症に見える子ども1人を、夫婦2人で小児科に連れてくるなんて……」と不思議に思わずに、その裏には何か事情があると考えてあたたかく見守るのがよさそうですね。
文・AKI 編集・こもも