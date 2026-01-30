「おてんば娘は23歳になりました！」 桑木志帆が誕生日を元気よく報告 新しいシーズンに向けて意欲満々！
1月29日が誕生日だった桑木志帆が自身のインスタグラムを更新。「本日誕生日を迎えました」「おてんば娘は23歳になりました！」と元気よく投稿した。
【写真】「脚長!!」 桑木志帆がバースデー投稿に選んだ写真
続けて「周りの人々、環境にに感謝して また新しい一年を頑張りたいと思います」（原文ママ）と2026年シーズンに向けた気持ちを明かすと、「たくさんのメッセージありがとうございました」とファンに感謝の言葉を綴っていた。この投稿には堀琴音や菅楓華をはじめ仲のいい女子プロたちや多くのファンが「おめでとう」と祝福。さらに「素晴らしいシーズンになりますように」「今年一年ワクワクさせてください」などの声援も寄せられていた。またスタイル抜群の投稿写真を見て「うわー、カッコいい」「脚長!!」「内またなのかわいい」などの声も聞かれた。桑木は2021年6月のプロテストに合格。22年はメルセデス・ランキング51位だったが、23年には2位3回を含むトップ10には10回入る活躍で同ランキング9位に躍進。24年には「資生堂レディスオープン」で念願の初優勝を飾ると、「ニトリレディス」、最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」と一気に3勝を挙げてみせた。昨年は優勝こそなかったものの、31試合に参戦し30試合で予選を通過。その半分の15試合でトップ10入り（2位3回、3位1回）を果たすなど、好調を維持している。はたして今年はどのようなシーズンとなるのか、ファンも開幕を楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
