５人組グループ「Ｍ！ＬＫ」のリーダー・吉田仁人（２６）が３０日、都内で主演舞台「ＦＩＮＡＬ ＦＡＮＴＡＳＹ ＢＲＡＶＥ ＥＸＶＩＵＳ 幻影戦争 ＴＨＥ ＳＴＡＧＥ ２」（２月８日まで。東京・サンシャイン劇場ほか）の初日を迎え、直前取材会に７人組グループ「原因は自分にある。」の武藤潤（２４）、俳優・合田雅史（５６）らとともに出席した。

人気シリーズＲＰＧ「ＦＩＮＡＬ ＦＡＮＴＡＳＹ」シリーズの舞台化第２弾で、吉田は前作に続き、リオニス部隊の双子の兄モント・リオニス役。座長を務めることと、「Ｍ！ＬＫ」をまとめることのどちらが難しいかを聞かれ「変わらないですよ。舞台も『Ｍ！ＬＫ』もみんながしっかり熱量をもってやっているので、しっかり頑張らなきゃなと思っています」と周囲に感謝した。

同じ事務所に所属する双子の弟・シュテル・リオニス役の「原因は自分にある。」の武藤は年末年始が大忙しだった吉田に憧れの眼差しで舞台に立っているといい「（吉田さんは）バラエティ番組にたくさん出られて、稽古に来られなかった日があったのに、久しぶりに来て、最初のシーンをやった時にもう全部、完璧なんですよ。本当にかっこいい先輩だなと」と大絶賛。視線を向けられた吉田は照れくさそうにしていた。