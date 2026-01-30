女優の黒柳徹子（92）が、30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演したタレント・関根勤（72）が明かした孫の溺愛ぶりに驚く場面があった。

関根の長女でタレントの麻里は、14年8月にシンガー・ソングライターのKと結婚。2人の女児を出産した。孫について関根は「上が10歳で下が6歳なんですけど」と切り出し、「一緒にお風呂に入って、僕が（孫の）髪の毛を洗って、保湿クリームを塗って、髪を乾かして、宿題をみて、漢字テストを一緒にやって。それで寝るまで足の裏をマッサージしてます」と明かした。

そして「昨日も足の裏をマッサージして」と振り返ると、黒柳は思わず笑いながら「孫の足の裏をマッサージするって、どういう！？」と驚がく。関根は「腰からやって、お尻、もも裏、ふくらはぎ。で、足の裏で仕上げる」と説明したが、「寝て、それから僕はうちに帰るんです」と打ち明けると、黒柳は「うちに帰るの、それから！？一緒のおうちにいるんじゃないの？」と声を上げた。

関根は「違います、近所なんですよ」とサラリ。黒柳が「孫の面倒をみてからうちに帰る…大変だね」と感心すると、「やることがあるから、非常に充実してますね」と語った。ともにゲスト出演したタレント・小堺一機が「揉んでる間に寝ちゃう？」と聞くと、関根は「寝ちゃう時もあるし、なかなか最近は寝ないね。だから大変」とうれしそうに語っていた。