日本維新の会の佐々木理江参院議員が2026年1月29日にXで、移動中と思われる車内で「ペヤング」を食べている動画を公開。さらに、「庶民アピール」の指摘に反論した。

「ペヤング食べながら午後も頑張ります！」

2月8日に投開票が行われる衆議院議員総選挙を受け、維新候補が各地で行っている街頭演説の応援に駆けつけていることをSNSで明かしている佐々木議員。29日にはXに「ペヤング流し込みました！！！」と、カップ焼きそばの「ペヤング ソースやきそば」を車の中で食べる動画を公開した。

動画で佐々木氏は「はい、本日のお昼は、もうあと7分しかないんですけど......時間なさすぎて」「佐々木理江といえばペヤング。勝手に決めましたけど」と言いながら湯切り後の麺にソースをかけていった。

また、動画の中で佐々木氏はスケジュールが詰っていてお昼の時間も取りにくいことを説明。その上で、「ペヤング食べながら午後も頑張ります！」と、一口食べ、「おいしい、ありがとうございます」と言って動画を終わらせていた。

しかし、この動画に対し、「こういう飯の動画はいらんのよ」「選挙の時だけ庶民派アピール」「選挙になった途端食べ物投稿が増えるね」といったツッコミが寄せられる事態になった。

「いえいえ、そんなつもりは全くありません」

その後、佐々木氏は再びXを更新し、「『庶民アピール』？！いえいえ、そんなつもりは全くありません」と指摘を否定した。

また、「ただ単にペヤングが好きで、何より時間がないだけなんです。3分でパッと流し込んで、次の待ち合わせ場所には『100万ドルの笑顔』で登場する。それが私です」という。

さらに佐々木氏は、「夫が警備会社でガードマンをしていた頃、私は毎日お弁当を作っていました」と明かしつつ、「給与が厳しかった時期の苦労も、今の生活も、どちらも私たちが歩んできた大切な経験。飾る必要も、卑下する必要もないと思っています」と自身の考えをつづった。なお、湯切りはコンビニでやってもらったとのことだ。