生田絵梨花、初めての朝ドラに「嬉しい限りです…！」
女優・歌手の生田絵梨花（29歳）が、1月30日に自身のSNSを更新。2026年度前期の連続テレビ小説「風、薫る」（NHK）に出演が決まったことを報告し、「初めての朝ドラ。嬉しい限りです…！」と喜びを綴った。
NHKの「風、薫る」公式サイトにて新たな出演者が発表され、生田は主人公の同僚となる玉田多江（たまだ・たえ）役を演じることが決定。生田は公式サイトを通じ、「いつか朝ドラに出演させていただきたいと、長年心の中で強く願っておりました。今回『風、薫る』に出演させていただけること、大変嬉しく、身が引き締まります。見上（愛）さん、上坂（樹里）さんをはじめとする共演者の皆さん、そしてスタッフの皆さんがこの作品に注ぐ情熱や愛情を間近に感じ、心に新鮮な風が吹き込む毎日です。私もこの作品の一員として、精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。」とコメントを寄せた。
また、生田は自身のSNSでも改めて出演を報告。「初めての朝ドラ。嬉しい限りです…！」と心境を明かし、「ヒロインの見上さん、上坂さんと共に、ナイチンゲールの教えを学び、看護の道を志す女性を演じます。私は幼少期にドイツで育ったのですが、生まれた場所が『ナイチンゲール病院』でした。なんだか不思議な巡り合わせです。精一杯務めさせていただきます！よろしくお願い致します」と、自身の生い立ちに触れた運命的な縁についても綴っている。
