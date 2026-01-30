テクニカルポイント ドル円 5日線を回復しており、戻り歩調で推移か テクニカルポイント ドル円 5日線を回復しており、戻り歩調で推移か

160.71 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.10 エンベロープ1%上限（10日間）

156.64 21日移動平均

156.08 一目均衡表・雲（上限）

155.78 一目均衡表・基準線

155.67 一目均衡表・転換線

155.55 10日移動平均

153.99 エンベロープ1%下限（10日間）

153.97 100日移動平均

153.89 現値

153.64 一目均衡表・雲（下限）

152.56 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

150.02 200日移動平均



ドル円は今週152円台前半まで下落した後は急落の反動もあって下げ渋りを見せている。5日線を回復した上、一目均衡表の雲に突入しており、戻り歩調で推移する展開か。

