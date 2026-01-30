Gateboxは、「攻殻機動隊」に登場する人気キャラクター「タチコマ」をデジタルフィギュア化した「デジタルフィギュアボックス タチコマ」を、30日より開催される「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」会場限定で先行発売する。価格は8,800円。

タチコマは、高い知能と愛嬌のある仕草をあわせ持つ思考戦車として、ファンに愛されている。デジタルフィギュアボックス タチコマは、タチコマがちょこちょこと動き回る、思わず見守りたくなるような仕草をデジタルフィギュアならではの表現で楽しめるという。

デジタルフィギュアボックスはスマホスタンドで、箱の中にスマホをセット。専用アプリでデジタルフィギュアを表示することで、まるでボックスの中でキャラクターが生きているような感覚が味わえる。手持ちのスマホや、使わなくなった中古スマホをデジタルフィギュア専用機として活用できる。

【攻殻機動隊展 Ghost and the Shell】

開催期間：2026年1月30日～4月5日 会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C（TOKYO NODE 45F） 住所：東京都港区虎ノ門二丁目6番2号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F 主催：攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会