中日のドラフト１位・中西聖輝投手＝青学大＝ら新人９選手が３０日、名古屋鉄道（名鉄）の金山駅から「ＤＯＡＬＡ ＴＲＡＩＮ（ドアラトレイン）」に乗車し、中部国際空港駅に移動した。緊張感みなぎるプロ入り初のキャンプに向け、癒やしの時間を過ごした中西は、「快適で、いい電車でした」と笑みを浮かべた。

ドアラトレインは、球団のオフィシャル・パートナーである名鉄と人気マスコットのコラボ列車。特急「ミュースカイ」の配色を反転させた「ブルーミュースカイ」に、名鉄の制服を着用した「名鉄駅員ドアラ」の姿などを配置した特別デザインとなっている。

この日は、沖縄春季キャンプに向かう選手を激励するため、選手の乗車時刻に合わせて運行。新人９選手に加えて、上林や根尾らも乗車した。

新人合同自主トレでは、捕手を座らせてのブルペン投球を行うなど、順調な調整を続けてきたドラ１右腕。キャンプ初日のブルペン入りについては、「まだ決まっていない。入れる時に入れたら」と慎重にタイミングを見極める考えだ。初のキャンプへ、テーマは「けがをしないこと。離脱することなく、（春季キャンプを）やりきりたい」と完走を誓った。