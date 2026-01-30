ストック食材のアレで！少量の牛肉でも家族大満足な「かさ増しテク」5選

今回は、物価高の今こそ覚えておきたいレシピを5つご紹介します。乾物の高野豆腐や切り干し大根、日持ちするこんにゃくなどを使って少量の牛肉でも食べ応えが出るかさまし術は、ピンチのときに助けてくれるレシピばかりです。

▼ 切り干し大根でかさ増し！

牛肉のしぐれ煮に切り干し大根を入れてかさ増し。切り干し大根は味が染みつつほどよく食感が残るので、よく噛むことにつながり食べごたえもアップ。



▼ ジュワッとおいしい高野豆腐

牛肉と玉ねぎに高野豆腐を合わせる一品。豆腐ではなく、あえて高野豆腐を使うことで、ジュワッとしたおいしさが楽しめますね。



▼ ちくわで食感もアップ

牛肉とピーマンにちくわを入れて食感とボリュームをアップ！プリプリのちくわは牛肉に負けないおいしさです。



▼ ヘルシー食材のこんにゃくチャプチェ

牛肉とこんにゃくで作る甘辛いチャプチェはご飯にもお酒にも相性ばっちり。少ない牛肉でも大満足できます。



▼ 糸こん1袋使い切り

糸こんにゃくで作るしぐれ煮は1袋使い切りでボリューム満点。10分ほど煮詰めるだけで作れてとっても手軽。







5つのレシピをご紹介しました。どのレシピもすぐに作れるのではないでしょうか？ぜひ、今夜のおかずの参考にしてみてください。