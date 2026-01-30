¡È¥È¡¼²£¡É¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤¿¸å¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉÁ¤¯¡¢Æ£°æÆ»¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹±Ç²è¡ØÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õÍ½¹ðÊÔ²ò¶Ø
¡¡BABEL LABELÀ©ºî¡¢½©ÍÕÎø´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî±Ç²è¡ØÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡Ù¤¬Æ£°æÆ»¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æÆ»¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥É¥é¥Þ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÀµÂÎ¡Ù¡Ê24¡Ë¤ÇÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò´Þ¤à3´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Æ£°æÆ»¿Í¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦°½Ìî¹ä¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿Âè2²óÅìµþ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²èº×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þºî¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è²½ºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÅÔ¤Î¾òÎã¤Ë¤è¤ê¡È¥È¡¼²£¡É¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤¿¸å¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¡£µï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿4¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤È±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÌë¤ÎÆ¨Ë´¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢7ºÐ¤è¤ê±Ç²èÀ½ºî¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢»Ä¤»¤ë¤â¤Î¡¢¡×¤Ç¤Ï¹â¹»À¸±Ç²è¹Ã»Ò±à¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºßBABEL LABEL¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö2045¡×¤Ë½êÂ°¤Î2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿·À±¡¦½©ÍÕÎø¡£¡ØÀµÂÎ¡Ù¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤Î´ÆÆÄ¡§Æ£°æÆ»¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡²ÈÄí¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤âµï¾ì½ê¤ò¼º¤¤¡¢Æ´¤ì¤ÈÆ¨Èò¿´¤òÊú¤¨¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÍè¤¿¹â¹»À¸¡¦ÈôÄ»Ìò¤ò»ûËÜ è½½ï¡¢ÅÄ¼Ë¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥È¡¼²£¤ÇÊë¤é¤·¡¢³¦·¨¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¾®Àâ¡ÖÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡×¤Îºî¼Ô¡¦ÆüÏÂÌò¤òÃÓÅÄ ¼ëÆá¡¢¥È¡¼²£¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¿Í¡¹¤òÊÝ¸î¤·¡¢Èà¤é¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤ë¥¨¥ÉÌò¤ò¹Ë·¼±Ê¡¢¥¨¥É¤È¤È¤â¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢¥È¡¼²£¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤Ç¤¢¤ë¥á¥ê¥ªÌò¤ò¹â¶¶´¦¤¬±é¤¸¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤Ã¤³¡¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤»ä¤¬¡¢¤«¤Ö¤¤Á¤ç¡¼¤ÇÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¨Â¿¤ÊÇ®µ¤¤¬±²´¬¤¯²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥«¥Ã¥È¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¥È¡¼²£¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤¿²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹ÈôÄ»¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤ÏÀÅ¤«¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡µï¾ì½ê¤Î¤Ê¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÈôÄ»¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÊë¤é¤¹¾¯½÷¡¦ÆüÏÂ¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ëÊÝ¸îÃÄÂÎ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥É¡¢¤½¤·¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¼ã¼Ô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥á¥ê¥ª¡£4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÈôÄ»¤ÏÎ®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥á¥ê¥ª¤¬»ÅÀÚ¤ë¡È½¸¤Þ¤ê¡É¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÈôÄ»¤Ï°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤«¤é¡ÖÆüÏÂ¤Î¤³¤È¡¢Á´Éô¿®¤¸¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÃé¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤µ¡¢²¶¤é¤Î¤³¤ÈÓÌ¤®²ó¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥ª¤Î°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈôÄ»¤ÈÆüÏÂ¤ÏÌë¤Î³¹¤ò¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯--¡£VTuber¡¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡Ö¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÄ®ÅÄ¤Á¤Þ¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Í¥ª¥ó¤È»ÄÁü¡×¤Ë¤Î¤»¡¢Á¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬Êª¸ì¤Î¶ÛÇ÷¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£¡ÖÁ´°÷´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥ª¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢È¾¥°¥ìÁÈ¿¥¤ä·Ù»¡¤ò¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¸«²ó¤ê¤ò¹Ô¤¦¥ì¥¤¥«¤Î¡ÖÌóÂ«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê°ì¸À¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¶ÉÌÌ¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â°ìµó²ò¶Ø¡ªÈôÄ»¤ÈÆüÏÂ¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Í¥ª¥ó¤Î²¼¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥É¡¢¥á¥ê¥ª¤ò´Þ¤à4¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈôÄ»¤ÈÆüÏÂ¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯°ìËë¤ä¡¢²ø¤·¤¤½¸ÃÄ¤Ë°Ï¤Þ¤ì·Ù²ü¿´¤òÞú¤Þ¤»¤ë¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¡¢¥¨¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊÝ¸îÃÄÂÎ¡Ö¿·½ÉSANC¡×¤ÇÂ«¤Î´Ö¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹»Ñ¡¢ÆüÏÂ¤È¥á¥ê¥ª¤¬¿È¤òÃÖ¤¯ÉÔ²º¤Ê½¸¤Þ¤ê¡¢¥¨¥É¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¡¢¥á¥ê¥ª¤ÈÂ¿ÅÄ¤ÎÉÔ²º¤ÊÂÐÖµ¡¢¤½¤·¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¸«²ó¤ê¤ò¹Ô¤¦¥ì¥¤¥«¤Î´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Þ¤Ç--¡È¤¿¤Ã¤¿°ìÌë¤ÎÆ¨Ë´·à¡É¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯µ¤ÇÛ¤òÁ¯Îõ¤Ë¼Ì¤·½Ð¤¹¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£STORY
²È¤ä³Ø¹»¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÈôÄ»¤Ï¡¢"¥È¡¼²£"¤ÇÊë¤é¤¹¾¯½÷¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¼«ÅÁÅª¥Í¥Ã¥È¾®Àâ¡ØÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡Ù¤ËÆ´¤ì¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ø¡£¶öÁ³¡¢ºî¼Ô¤ÎÆüÏÂ¤È½Ð²ñ¤¤¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¡£¥È¡¼²£¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¿Í¡¹¤òÊÝ¸î¤·¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¥¨¥É¤ä¥á¥ê¥ª¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢"½¸¤Þ¤ê"¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾×·âÅª¤Ê¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£ÈôÄ»¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¡×¤È¼ê¤ò¼è¤ê¡¢ÆüÏÂ¤ÈÁö¤ê½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢È¾¥°¥ìÁÈ¿¥¤«¤éÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¡¢³¹Ãæ¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë2¿Í¡£°ìÊý¡¢ÊÄº¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤È¤¤¤¦¡Öµï¾ì½ê¡×¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÀï¤¦¥¨¥É¤È¡¢´í¤¦¤¤ÁªÂò¤ò½Å¤Í¤Æ2¿Í¤òÄÉ¤¦¥á¥ê¥ª¡£¤ä¤¬¤Æ·Ù»¡¤ò¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤Æ»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£4¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤È±¿Ì¿¤¬¸òºø¤·¡¢ÌëÌÀ¤±¤Ë½Ð¤¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅú¤¨¤È¤Ï¡¼¡©°Ç¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¿·ü¤±¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
½Ð±é¡§»ûËÜ è½½ï¡¢ÃÓÅÄ ¼ëÆá¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¹â¶¶´¦¡¢¾¾±ºÍ´Ìé¡¢¿¼¿å¸µ´ð¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§½©ÍÕÎø
¼çÂê²Î¡§Ä®ÅÄ¤Á¤Þ¡Ø¥Í¥ª¥ó¤È»ÄÁü¡Ù(Altonic Records)
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£°æÆ»¿Í¡¡²»³Ú¡§Äé Íµ²ð
À½ºî´´»ö¡§¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¡ÇÛµë¡§¥é¥¤¥Ä¥¥å¡¼¥Ö
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§BABEL LABEL
©2025¡¡±Ç²è¡ÖÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ