おすまし顔でも、その攻めは実に大胆だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第2試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、親番の東3局開始早々から、得意の対々和に決め打つような手順を見せすると「高宮の得意技炸裂」「これは思い切りがいい！！」と喝采を浴びた。

【映像】大胆なアガリもきれいなおすまし顔の高宮まり

麻雀だけでなく、抜群のスタイルをいかしたグラビア活動でも大人気の高宮。小さな体ながら全身でぶつかるような雀風と掛け合わせ、いつしか「ボディ麻雀」というのが、高宮のファイトスタイルを表す言葉として定着している。まさにそのボディ麻雀が展開されたのが東3局だった。

親の高宮は配牌で対子が5組、つまり七対子のイーシャンテンだった。余剰牌は3筒、一万、4索、東で、まず高宮は打4索からスタート。あとはどこの牌を重ねて七対子でリーチを打つかという状況かと思われたが、本人はまるで別のことを考えていた。

下家のBEAST X・鈴木大介（連盟）が第一打で1筒を切ると、これをすかさずポン。さらに続いて鈴木大介が北を切ると、これもポン。序盤から対々和に一直線で突き進んだ。ところが先にテンパイしたのは赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）。先制の3・6索リーチを打った。それでも高宮は止まらない。園田からこぼれた6筒をポンしてついにテンパイ。すると再び園田が九万を掴み、これで高宮はロン。対々和の3900点（供託1000点）をアガり切った。

園田のリーチにひるむことなく大胆に危険牌を切り飛ばし、最終的には園田から直撃。それでも高宮の表情は澄ました様子。このギャップに魅了されたファンも多かったようで「高宮うめえ」「はいかわいい」と、多様なコメントが並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

