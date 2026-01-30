【西友のチラシ】1月30日から「鍋つゆ」がお買い得！2月3日限定で恵方巻も登場《5日まで》

スーパーの「西友」では、2026年1月30日から2月5日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

2月3日は「節分の日」

西友は2月3日限定で、さまざまな恵方巻を販売します。

たとえば、7種の海鮮ネタを合わせた王道の「七福海鮮恵方巻」は1本（約18cm）1509円。約9cmのハーフサイズ（754円）もあります。

海鮮が苦手な人は「ローストビーフ恵方巻」（ハーフサイズ646円）がおすすめです。

チラシに載っている恵方巻は、所沢ニュータウン店、東長崎店、高井戸東店、新ゆりグリーンタウン店、鷹取店、七里ヶ浜店、蒲田中央店では取り扱いがありません。

自分で巻いて楽しみたい人は、「恵方巻手巻きセット」（刺身1パック1501円）はいかが。1日〜3日限定です。なお、蒲田中央店では取り扱いがありません。

ちなみに、今年の恵方は"南南東"。恵方巻を食べる際は方角に注意したいですね。

PBの鍋つゆがお得！

西友のPB「みなさまのお墨付き」の鍋つゆが、いつもよりお得な特別価格になっています。対象商品11種は各214円です。

たとえば、季節限定の「鍋つゆ 5種のスパイス 痺れと辛さ 麻辣鍋 580g」や「鍋つゆ 海老だしの深いコク 海老みそ 580g」は通常290円なのでかなりお買い得ですよ。

寒い日の夜は鍋であたたまりたいですね。

今週のスゴ×トク商品は？

「スゴ×トク」の対象商品も要チェックです。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。

以下は対象商品の一例です。

・カゴメ トマトケチャップ（500g）→214円

・東ハト ビーノ（うましお味・ブラックペッパー味）→106円

・雪印メグミルク さけるちーず プレーン→214円

・日本ハム シャウスライス→268円

・温包 入浴剤（20錠）→603円

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友を利用する人はチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）