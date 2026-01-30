【Webアクション 2月の新連載】 1月30日公開

双葉社はWebアクションで2月に連載開始となる作品を公開した。オリジナル作品計4本がスタートする。

2月に連載開始となるのは「オッターヴァ!!!～小さな手のピアニスト～」「隣の部屋の女騎士は、異世界人で飲み友達」「Re:Re:Re:Kiss」「スタートオーバー」の4作品。

Webアクション 2月新連載作品

「オッターヴァ!!!～小さな手のピアニスト～」

著・芹澤知氏

2月6日連載開始

【あらすじ】

北海道でピアノ木材加工業の家で暮らす少年・エイトのもとに、憧れのピアニストが今までにないコンクールを開催する報せが飛び込んできた。オクターブがようやく届くほど小さな手の少年が世界の舞台に挑む、心躍るピアノ青春譚!!

「隣の部屋の女騎士は、異世界人で飲み友達」

原作・猫正宗氏／構成・古峰るみ氏／作画・穂尾ふくろ氏

2月6日連載開始

【あらすじ】

30代独身男、マンション住まいの虎太朗の楽しみは、酒を飲むこと。ある日、隣室から聞こえてくるうるさい物音に堪えかねた虎太朗が文句を言いに行くと、なぜか部屋の中では凛々しい女騎士がドラゴンと戦っていた。戦闘後、空腹を訴える女騎士に料理をふるまうと、彼女はマリベルという名で隣室にできた召喚陣によって異世界からやって来たそうだ。食事のお礼がしたいというマリベルに虎太朗がお願いしたのは、「飲み友達になって欲しい」という願いだった――女騎士、幼女吸血鬼……異世界の女の子たちとまったり飲み会♪

「Re:Re:Re:Kiss」

著・じーこ氏

2月10日連載開始

【あらすじ】

実依子は17年間、彼氏なしの高校2年生。友達全員が彼氏持ちと判明して焦っていたところ、屋上で幼馴染の遥希に声を掛けられる。遥希とは、中学生時代に告白してきたのを遠ざけてから疎遠になっていた。あの時は、親友関係が壊れそうで断ってしまったけど、遥希のことはずっと気になる存在。なのに会話の流れで、遥希から唐突にキスを迫られることになり…!? まだ付き合ってもないのにキスってどういうつもり？――読むたびに誰かとキスしたくなる！ 純度100％の学園ラブストーリー♡

「スタートオーバー」

著・こう森氏

2月20日連載開始

【あらすじ】

自分が育った十五夜町が大好きな高校1年生の速見晶。彼女のクラスに、東京から時永理一が転校してくる。晶は先生に彼の面倒をみるよう頼まれるが、なぜか冷たくあしらわれ――いとおしくってちょっぴり切ない、新感覚ラブストーリー！