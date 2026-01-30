アイナボＨＤが後場急伸、ＱＵＯカード１０００円の中間優待を新設 アイナボＨＤが後場急伸、ＱＵＯカード１０００円の中間優待を新設

アイナボホールディングス<7539.T>が後場急伸している。きょう午後１時ごろ、株主優待制度を変更すると発表した。株主優待に中間優待を新設し、３月末を基準日として１００株以上を保有する株主にＱＵＯカード１０００円分を贈呈するとしており、好感した買いが集まっている。従来は期末のみＱＵＯカード１０００円分を贈っていた。



アイナボＨＤは同時に２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。同社はタイルをはじめとする住宅関連設備機器の販売・工事を手掛ける。１０～１２月は売上高が２３７億５００万円（前年同期比１．０％増）、営業利益が６億３４００万円（同４．６％減）、最終利益が４億４４００万円（同１．２％増）になった。増収で粗利益率は向上したものの、人件費など販管費の増加を補いきれなかった。最終利益は前年同期に計上した抱合せ株式消滅差損の反動により増益での着地となった。



出所：MINKABU PRESS