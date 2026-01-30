2月13日に公開される映画『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』の本ビジュアルと本予告が公開された。

本作は、トロント国際映画祭、シッチェス映画祭で上映された『ザ・ゲスイドウズ』や、ロッテルダム国際映画祭に出品された『みーんな、宇宙人。』などの宇賀那健一監督によるラブコメディ。全編がニューヨークロケで撮影された。

主人公・シイナ役を務めるのは三原羽衣。三原は本作で北米最大級のジャンル映画祭、ファンタジア国際映画祭最優秀演技賞を受賞した。シイナに翻弄されるボーイフレンドのレン役には中川勝就（OWV）。売れないB級映画監督として偶然シイナと出会うジャック役にはオーディションで抜擢されたニューヨークの俳優、エステヴァン・ムニョス。特別出演として、ジャックが働く映画制作会社の社長ラスティ役には『デッド・ドント・ダイ』にも出演したアメリカの人気俳優でもありニューヨークを拠点に映画制作、監督やプロデューサーとしても活躍しているラリー・フェセンデン。同じく特別出演として『悪魔の毒々モンスター』の監督ロイド・カウフマンが『悪魔がはらわたでいけにえで私』『ザ・ゲスイドウズ』に引き続き出演する。

ヤケになって仕事も事務所も放り出して、シイナが気晴らしにボーイフレンドのレンと訪れたのはニューヨーク。ニューヨークでもシイナのわがままに振り回されるレン。そんなシイナにうんざりしたレンは大喧嘩の後、スーツケースごとシイナを置き去りにしてしまう。英語も話せない、ここがどこかもわからない、絶望し1人バーで泥酔したシイナの前に現れたのは、ニューヨークの小さな映画制作プロダクションで働く売れないZ監督のジャック。新作映画を撮影中のジャックは主演女優に撮影前日にドタキャンされてしまいピンチに陥っていた。そんなジャックは、泥酔してゲロまみれのシイナを見てあることを思いつく。

公開された本ビジュアルでは、「全部だめでも、そばにいて」というコピーとともに、ジャックに想いを寄せるシイナが描かれている。

本予告は、本編シーンがMay J.による主題歌「Darling you」で彩られている。（文＝リアルサウンド編集部）