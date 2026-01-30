近畿地方 今後の雪は？

気象庁によりますと、近畿地方では、３０日夕方にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要ということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 1月30日（金）～2月3日（火）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっていて、近畿地方では、上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。



［雪の実況］

３０日０５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

滋賀県

長浜市余呉町柳ケ瀬 １２８センチ

高島市今津 ２７センチ

米原市朝日 ２４センチ

京都府

京丹後市峰山 ４４センチ

舞鶴 １７センチ

兵庫県

香美町兎和野高原 １３１センチ

香美町香住 ３８センチ

豊岡 ３４センチ

▶３０日（金）～2月3日（火）近畿地方の雪雨シミュレーション

３０日（金）

［雪の予想/近畿地方］

３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ４０センチ

近畿北部平地 ３０センチ

近畿中部山地 ３０センチ

近畿中部平地 １０センチ

近畿南部山地 １センチ



［雪の予想/兵庫県］

３０日６時から１８時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、

北部 ２０センチ

南部 山地 １５センチ

平地 ５センチ

３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北部 ３０センチ

南部 山地 ２５センチ

平地 ５センチ



［雪の予想/京都府］

３０日６時から１８時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、

北部 山地 ２０センチ

北部 平地 ２０センチ

京都・亀岡 山地 ２０センチ

京都・亀岡 平地 １センチ

南丹・京丹波 ２０センチ

山城中部 ０センチ

山城南部 ０センチ

３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北部 山地 ３０センチ

北部 平地 ３０センチ

京都・亀岡 山地 ３０センチ

京都・亀岡 平地 ２センチ

南丹・京丹波 ３０センチ

山城中部 ０センチ

山城南部 ０センチ

となっています。

３１日（土）

１日（日）

２日（月）

３日（火）

※予想にはブレ幅がありますので最新の気象情報をご確認ください。