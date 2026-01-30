山田涼介『たぬきときつね』“たぬき顔”リーダーとして再びチョコプラ長田とダマしあい！timelesz原嘉孝、CUTIE STREETも参戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山田涼介（Hey! Say! JUMP）とチョコレートプラネットの長田庄平、松尾 駿がMCを務めるバラエティ番組『たぬきときつね』（日本テレビ）が、2月6日19時より放送される。

■「山田たぬきは（ゲームの種類で）ONとOFFが激しすぎ」（チョコプラ松尾）

人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決！ 芸能界屈指のたぬき顔・山田涼介と、きつね顔・チョコプラ長田がリーダーになり、ダマしダマされ…。

単純明快だけど、思わずダマされてしまう、そんないじわるゲームに挑戦するのは、化かし合いならお手の物、芸能界を代表するたぬき軍ときつね軍。だましの森の仙人（チョコプラ松尾）が用意した引っ掛け要素満載のゲームにダマされずに勝つのは、たぬき軍？ それともきつね軍？

第2弾の今回はゴールデンで対決する。

【たぬき軍】

山田涼介 ※リーダー

朝日奈央

いとうあさこ

ウルフアロン

川本笑瑠（CUTIE STREET）

小杉竜一（ブラックマヨネーズ）

志田彩良

長谷川雅紀（錦鯉）

【きつね軍】

長田庄平（チョコレートプラネット） ※リーダー

池田美優

中島ひとみ

長谷川忍（シソンヌ）

原嘉孝（timelesz）

増田彩乃（CUTIE STREET）

みなみかわ

横澤夏子

【だましの森の仙人】

松尾 駿（チョコレートプラネット）

ナレーター：宝鐘マリン

日本テレビ『たぬきときつね』

02/06（金）19:00～20:54 ※一部地域除く

