山田涼介『たぬきときつね』“たぬき顔”リーダーとして再びチョコプラ長田とダマしあい！timelesz原嘉孝、CUTIE STREETも参戦
山田涼介（Hey! Say! JUMP）とチョコレートプラネットの長田庄平、松尾 駿がMCを務めるバラエティ番組『たぬきときつね』（日本テレビ）が、2月6日19時より放送される。
■「山田たぬきは（ゲームの種類で）ONとOFFが激しすぎ」（チョコプラ松尾）
人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決！ 芸能界屈指のたぬき顔・山田涼介と、きつね顔・チョコプラ長田がリーダーになり、ダマしダマされ…。
単純明快だけど、思わずダマされてしまう、そんないじわるゲームに挑戦するのは、化かし合いならお手の物、芸能界を代表するたぬき軍ときつね軍。だましの森の仙人（チョコプラ松尾）が用意した引っ掛け要素満載のゲームにダマされずに勝つのは、たぬき軍？ それともきつね軍？
第2弾の今回はゴールデンで対決する。
【たぬき軍】
山田涼介 ※リーダー
朝日奈央
いとうあさこ
ウルフアロン
川本笑瑠（CUTIE STREET）
小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
志田彩良
長谷川雅紀（錦鯉）
【きつね軍】
長田庄平（チョコレートプラネット） ※リーダー
池田美優
中島ひとみ
長谷川忍（シソンヌ）
原嘉孝（timelesz）
増田彩乃（CUTIE STREET）
みなみかわ
横澤夏子
【だましの森の仙人】
松尾 駿（チョコレートプラネット）
ナレーター：宝鐘マリン
■山田涼介＆チョコレートプラネット コメント
■番組情報
日本テレビ『たぬきときつね』
02/06（金）19:00～20:54 ※一部地域除く
■【画像】番組カット
■関連リンク
