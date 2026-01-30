雑誌『FLIX』の公式Xにて、Snow Manの佐久間大介を起用した『FLIX』4月号（2月19日発売）の表紙ビジュアルが公開され、反響を呼んでいる。

【画像】佐久間大介『FLIX』ビジュアル／佐久間大介『スペシャルズ』関連投稿

■ピンクヘア×グリーンジャケットのコントラストが映える佐久間大介

公開されたのは、映画『スペシャルズ』（3月6日公開）で主演を務める佐久間が表紙を飾ったカット。

淡いグリーンのジャケットに、ブルーの柄が入ったシャツを合わせたスタイリングで登場している。

ピンクヘアはハーフアップにまとめ、耳元にはゴールドのチェーンピアスをプラス。さらに、チェーンネックレスを重ね付けし、洗練された印象を与えている。

壁に手を添えた“壁ドン”ポーズで、見下ろすようなクールな視線を向けており、これまで以上に大人の色気が際立つ1枚だ。

SNSでは「壁ドンやばい」「天才ビジュ」「とんでもなく美人」「ぶっ刺さり案件」「最強顔面」「大好物の角度」「はい、優勝」「指先まで美しい」といった声が相次いで寄せられている。

■佐久間大介『スペシャルズ』関連投稿

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/