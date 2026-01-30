ÌðÂô±ÊµÈ¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿Åìµþ¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬·èÄê
ÌðÂô±ÊµÈ¤¬Åìµþ¥Éー¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¡¦ºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÅÁÀâµé¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢4·î1Æü¤ËDVD¡õBlu-ray¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
1975Ç¯9·î21Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë/¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI LOVE YOU,OK¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¡£9·î24Æü¤Ë¤Ï6Ç¯¤Ö¤êÄÌ»»35ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI believe¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£76ºÐ1¥õ·î¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì³ÍÆÀºÇÇ¯Ä¹¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×ÎòÂå1°ÌµÏ¿¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿Â¾¡¢Æ±¤¸¤¯¼«¿È¤¬ÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àTOP10Æþ¤êºîÉÊ¿ô¡×¤â56ºî¤Ë¼«¸Ê¹¹¿·¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï11·î8¡¦9Æü¡¢2018Ç¯9·î°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥Éー¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¡¦ºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤¬¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¡Ê2018Ç¯10·î/Åö»þ76ºÐ¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢76ºÐ¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢Î¾Æü¤ÇÌó11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤È¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò²Ú¡¹¤·¤¯ºÌ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åìµþ¥Éー¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¤Î½éÆü2025Ç¯11·î8Æü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ìµ¿ô¤Î¥ìー¥¶ー¸÷Àþ¤¬¸òºø¤·¡¢²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤«¤é¡Ö¤µ¤Þ¤è¤¤¡×¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢10Ì¾¤Î¥À¥ó¥µー¤ò½¾¤¨¤¿¡ÖSOMEBODY¡ÇS NIGHT¡×¡¢¹õ¤ÈÇò¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À160¿Í¤â¤Î¿Í¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸òºø¤¹¤ë°µ´¬¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥·ー¥ó¡×¡¢2018Ç¯9·î15Æü¤ÎÅìµþ¥Éー¥à°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë°¦Ì¼¤Ç¤¢¤ëyoko¤È¤Î¡ÖRisky Love¡×¡¢2025Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ê¤É¡¢¿·µì¤ÎÌ¾¶Ê¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿DVD¤ÈBlu-ray¤ÇÈ¯Çä¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤Ê¤É´Þ¤á¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
2026.04.01 ON SALE
DVD & Blu-ray¡ØEIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME¡ÖDo It! YAZAWA 2025¡×¡Ù
OPENING
¤µ¤Þ¤è¤¤
¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó
¥´ー¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å
À¤ÏÃ¤¬¤ä¤±¤ë¤¼
¤µ¤á¤¿È©
SOMEBODY¡ÇS NIGHT
¡È¥«¥µ¥Î¥Ð¡É¤ÈÓñ¤¤¤Æ
¥é¥¹¥È¡¦¥·ー¥ó
¶¦ÈÈ¼Ô¡¡～¡¡MARIA
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î²¶
¥ï¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥çー
¸Å¤¤¥é¥ô¡¦¥ì¥¿ー
Risky Love
HEY YOU¡¦¡¦¡¦
¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤»
A DAY ～ »þ´Ö¤è»ß¤Þ¤ì
YOU
Æ¨Ë´¼Ô
¿¿¼Â
º¿¤ò°ú¤¤Á¤®¤ì
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha～Ha
¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹
¡ØEIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME¡ÖDo It! YAZAWA 2025¡×¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://e-yazawa-doit-tokyodome.com
ÌðÂô±ÊµÈ OFFICIAL SITE
https://www.eikichiyazawa.com/