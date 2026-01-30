エスビー食品 <2805> [東証Ｓ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.3％増の98.1億円となり、通期計画の98億円に対する進捗率が100.2％とすでに上回り、5年平均の98.5％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は0.1億円の赤字(前年同期は0.3億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.2％増の49.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の12.2％→12.7％に上昇した。



株探ニュース

