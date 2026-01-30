田中精密工業 <7218> [東証Ｓ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比17.3％減の22.4億円に減ったが、通期計画の22億円に対する進捗率が101.8％とすでに上回り、さらに5年平均の69.3％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は0.4億円の赤字(前年同期は4.2億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比23.5％減の8.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.2％→6.9％に悪化した。



