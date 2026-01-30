日本軽金属ホールディングス <5703> [東証Ｐ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.8％増の169億円に伸び、通期計画の210億円に対する進捗率は80.6％に達し、5年平均の72.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.1％減の40.7億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.3％減の71.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.9％→4.7％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

