大冷 <2883> [東証Ｓ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比26.4％減の5.3億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の10億円→6.5億円(前期は8.4億円)に35.0％下方修正し、一転して23.0％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の7.2億円→3.7億円(前年同期は4.4億円)に48.3％減額し、一転して16.1％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比21.2％減の2.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.0％→3.2％に悪化した。



株探ニュース

