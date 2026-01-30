東京応化工業 <4186> [東証Ｐ] が1月30日後場(14:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の410億円→492億円(前の期は345億円)に20.0％上方修正し、増益率が18.7％増→42.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の206億円→288億円(前年同期は204億円)に39.8％増額し、増益率が0.9％増→41.0％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の連結業績に関しましては、生成AI関連の需要拡大等を背景にした半導体市場の成長に加え、為替変動の影響により、前回発表予想を大幅に上回る見込みです。 今後修正が必要となった場合は、速やかに開示いたします。(ご注意) 上記の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。従いまして、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは異なる結果となる可能性があります。

