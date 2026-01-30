14時の日経平均は58円高の5万3434円、コナミＧが69.36円押し上げ 14時の日経平均は58円高の5万3434円、コナミＧが69.36円押し上げ

30日14時現在の日経平均株価は前日比58.92円（0.11％）高の5万3434.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1092、値下がりは450、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を69.36円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が52.24円、ＳＢＧ <9984>が51.34円、ファストリ <9983>が39.31円、信越化 <4063>が30.58円と続く。



マイナス寄与度は323.56円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、野村総研 <4307>が30.75円、ネクソン <3659>が22.26円、第一三共 <4568>が13.04円、ベイカレント <6532>が10.26円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は空運で、以下、その他製品、医薬品、海運と続く。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、建設が並んでいる。



※14時0分7秒時点



株探ニュース

