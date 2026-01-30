東京都の2026年度当初予算案が30日に発表され、一般会計は9兆6530億円となりました。

前年度（2025年度）の9兆1580億円に比べて5.4％、4950億円増加し、5年連続で過去最大を更新しました。

また、特別会計と公営企業会計を含めた全会計の合計は18兆6850億円となり、都によりますと、スイスの国家予算17.2兆円と同規模程度になるということです。

来年度予算案で大きな割合を占める事業のひとつは、小池知事が掲げる「チルドレンファースト」の政策で、2兆2082億円を計上しています。

具体的には

▼不妊治療にかかる費用の助成拡大

▼保育料の無償化

▼婚活・結婚支援事業

▼都立高校の魅力向上に向けた学校の設備整備の強化や海外留学支援事業

などが盛り込まれています。

災害対策では、前年度から692億円増加した8979億円を計上し、23区の浸水対策の強化やマンションの耐震化促進事業などを進めていくとしています。

一方、企業収益や個人消費が堅調に推移したことによって、法人二税や個人都民税が増加したほか、地価の上昇で固定資産税も増加したということです。これにより、都税収入も過去最大の7兆3856億円となったということです。

過去最大となる来年度予算案について、小池知事は「物価動向を確実に反映し、事業を積極的に展開する」と述べています。また、都の担当者は「色々な政策を強化し積み上がってきた金額」と説明しています。

2026年度予算案は来月開会する都議会に提出されます。