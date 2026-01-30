厚生労働省の最新の調査（去年10月末時点）によりますと、国内の外国人労働者数は2024年から約27万人増え、257万1037人となったことがわかりました。13年連続で過去最多を更新し続けている外国人労働者。一方で、厚労省の担当者は、今後の見通しについては「わからない」としています。



■「特に介護でニーズが高い」

国別では、例年と傾向は変わらずベトナムが約60万人と最も多い結果となりました。次いで中国、フィリピンと並び、この3国で全体の半数を占めています。また、前年からの増加“率”でみると、ミャンマーが前の年から4割以上増え、約16万人となりました。

産業別にみると、外国人労働者が最も多いのは「製造業」で、全体の4分の1を占めた一方、前の年から急増したのは人手不足が問題となっている「医療・福祉」の分野です。厚労省の担当者は「医療・福祉のニーズは高く、特に介護の分野でニーズが高い」と話します。

■なぜ日本？ 理由は治安と…

なぜ日本を選んだのか、その理由を聞くと、「治安の良さ」を挙げる外国人が多いといいます。加えて、「アニメやJ-POPなど、日本文化への憧れや関心で選んでいる人も多い」として、担当者は「人が動くには心が動くというのも重要な要因」と話します。

一方で、日本とよく比べられるのは「韓国」で、賃金水準が日本に迫ってきているほか、K-POP人気も背景にあるといいます。また、「手っ取り早く稼ぎたい」と考える人には中東が人気だということです。

■今後も増えるのか？

13年連続で過去最多を更新し続けている外国人労働者。一方で、担当者は「今度の見通しはわからない」と話します。外国人入国者数は日本の経済状況に影響を受けやすいほか、受け入れ業界の“省力化”の影響も無視できないためです。

政府は今月23日、外国人の受け入れ政策について新たな基本方針を決定しました。厚労省は、この決定にもあるとおり、「法やルールのなかで日本人と外国人双方が安全安心に生活し、ともに繁栄する社会の実現を目指す」のが出発点だとして、「適切な就労資格と、その就労範囲のなかできちんと活動していただきたく、事業主もそれをふまえたうえで雇用してほしい」としています。