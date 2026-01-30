厚生労働省によりますと、2024年度に親などの保護者から虐待を受けたとして、全国の児童相談所が対応した児童虐待は、22万3691件でした。1990年に調査を開始して以降、初めて前年度を下回りました。

前年度からは1818件減りましたが、公表されている過去34年間の統計のなかで、2番目に多くなっています。

結果を分析したこども家庭庁は、前年度から減少した理由について、児童相談所と市区町村の役割分担が浸透してきたことを挙げています。深刻度が低い段階で市区町村が対応することにより、児童相談所に相談するレベルの深刻な事態にまで発展しないケースが増えた可能性があるとしています。

虐待の内容を種類別にみると、夫婦や家族間での暴力やけんかなどをこどもの前で行う「面前DV」など「心理的虐待」が全体の約6割を占め、次いで「身体的虐待」が約2割となっています。

また、相談件数を年齢別にみると、2024年度は7歳が最も多く、1万3800件でした。「身体的虐待」は年齢が上がるにつれて増える傾向があるということです。

こども家庭庁は今回の調査結果について、「虐待件数は依然として多い状況だと捉えており、児童虐待が起きた場合の体制を強化するとともに、何よりも事前に防ぐために家庭が抱える悩みに向き合い対応していく」としています。