女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが30日までに更新され、キャストたちのオフショットを公開した。

同番組は「すれ違うトキとサワの関係に“激しくぶつかりあうケンカじゃなくて、じわじわ溝ができていくのが本当に苦しい”とおっしゃっていた郄石さんと円井さん。久しぶりに楽しくおしゃべりができて、とてもうれしそうなお二人でした」と撮影の舞台裏を明かし、郄石とサワ役の女優・円井わんの楽しげな雰囲気のオフショットを公開。

30日に放送された第85話では、庄田（濱正悟）が「わしと、夫婦になろう。惚れてるんだ、おサワさんに。だから、教師になることにした。来月から月25円。それでおサワさんちの借金返して、長屋を出よう」とサワに求婚。その後天国長屋を訪れたトキ（郄石）に、サワ（円井）は「うれしかったし。天にも昇るような、というか、何ならもう、天にももう昇っちょったのに。断る理由なんて、これっぽっちもなかったのに。つかめんかった、あの人の手…どげしてもつかめんかった」「おトキのせいだわ。私は、おトキにはなれん。おトキと同じ道は歩けん。シンデレラにはなれんけん」とすれ違ってしまっていた親友・トキの胸で泣きじゃくった…という展開だった。

この投稿には「楽しそうなオフショット」「やっぱりおサワちゃんは笑顔がいい」「かわいいかわいい笑顔なツーショット本当に素敵です」「笑っている2人見てホッとするわ」「女同士…こういうのわかります」「可愛い〜」などの声が寄せられている。