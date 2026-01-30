お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（49）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「かなしいお知らせ」を報告した。

「かなしいお知らせ」と題し、まず京都駅でタクシーに乗った時に車内でスマホを拾い、Xで「このスマホを京都駅まで乗ったタクシーに忘れた人、安心しなさい。今おれが拾って運転手さんに渡したから安心しなさい。そしてお礼にSwitch2を私に送りなさい」にポストしたことをつづった。

そして、その1週間後の吉本興業との契約更新があり、マネジャーに「真栄田さんに悲しいお知らせがあります」と告げられ、「新しい道を探さないといけないのか？」焦ったという。

マネジャーから出た言葉は「先日、真栄田さん、Xに京都駅でスマホを拾って、運転手さんに届けたので、Switch2を送れと載せましたよね？実は、そのスマホが持ち主に届き、なんと、持ち主から真栄田さん宛にSwitch2が送られて来たのです」だった。これに真栄田は「Switch2が送られて来た！？え！？それがなんで悲しいお知らせなんだ！？」と混乱。

すると敏腕女性チーフマネージャーが契約更新の書類に指さして、新しい契約の「所属タレントの受け取る贈り物、プレゼントについて」という部分を示したという。

この時について真栄田は「俺はそこを見て、自分の目を疑ったよ。『なんでも1万円以内しかダメ』と。。Switch2は定価4万9980円。マネジャーがSwitch2を見せながら、俺に言った『これは返します』と。。」と振り返り、「俺は天を仰いだ。任天堂の天を。それから契約更新をして、人生で一番深い深呼吸をした」とつづった。