企業の経営陣と労働組合の関係者による「経団連労使フォーラム」が３０日、東京都内で始まり、２０２６年春闘の議論が本格化した。

労使双方が基本給を底上げするベースアップ（ベア）の必要性を認めており、物価上昇を上回る賃上げを目指し、協議が行われる。

フォーラムの冒頭であいさつした経団連の筒井義信会長は「人的投資はコスト増ではなく、人への投資だと位置づけて積極的に検討し、実行することが不可欠だ」と指摘し、「中小を含む多くの企業でベースアップが実施され、力強いモメンタム（勢い）の定着が図られることを期待する」と述べた。

厚生労働省の毎月勤労統計調査では、労働者が実際に受け取る給与から物価上昇分を差し引いた実質賃金は、１１か月連続のマイナスとなっている。経団連は実質賃金の「安定的なプラス化」を目標に、各企業に積極的な賃上げを求める。

連合は今春闘で、賃上げ率の全体目標を「５％以上」としている。産業別でも、流通や外食などで組織する「ＵＡゼンセン」が昨年と同じ要求水準の「６％」を掲げ、電機メーカーなどの「電機連合」はベアの統一要求額を昨年より１０００円増額する「１万８０００円以上」とした。

フォーラムで講演した自動車総連の佐藤好一・副事務局長は「（自動車業界は）米国の関税影響で厳しい経営環境に直面している。中堅やベテラン層は実質賃金のマイナスが続いている」と述べ、「人への投資」を訴えた。自動車総連は、部品会社などの中小企業と大手との格差是正も目指している。