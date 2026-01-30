厚生労働省は３０日、全国の児童相談所（児相）が２０２４年度に対応した１８歳未満の子どもへの虐待件数は２２万３６９１件と、前年度から１８１８件減少したと発表した。

虐待件数は１９９０年度の統計開始以来増加を続けてきたが、今回初めて減少した。

「心理的虐待」５９・５％

厚労省が全国２３６か所の児相からの報告件数を集計した。減少に転じたものの、件数は２３年度に次いで過去２番目に多い。虐待防止対策を行うこども家庭庁の担当者は「依然として虐待件数が高止まりしていることに変わりはない。虐待対応に当たる『児童福祉司』の増員など、児相の態勢を強化する必要がある」と話している。

虐待の類型別では、子どもの前で親が家族に暴力をふるったり暴言を吐いたりするなどの「心理的虐待」が５９・５％を占めた。このほか、「身体的虐待」が２３・５％、「ネグレクト（育児放棄）」が１５・９％、「性的虐待」が１・１％と続いた。

虐待をした主体は「実母」が４８・２％、「実父」が４２・９％、義父や養父などの「実父以外の父親」が４・９％などとなった。虐待を受けた子どもの年齢は７歳が１万３８００件で最も多く、３歳（１万３６６５件）、９歳（１万３５８１件）と続いた。

児相への相談経路は、「警察」が５１・７％と半数を超えた。次いで「近隣・知人」が８・９％、「家族・親戚」が８・４％、「学校」が８％となった。

２０２４年４月に改正児童福祉法が施行され、子育て世帯を包括的に支援する「こども家庭センター」の設置が市区町村の努力義務とされた。こども家庭庁は、市区町村でも児童虐待に関する相談を受け付けるようになったことで、より深刻なケースを扱う児相との役割分担が進んだことが減少した要因の一つとみている。